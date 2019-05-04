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Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу

Вчора 22:25 274 0
Українці не втримали перевагу в дві шайби
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу

Збірна Україна в заключному матчі чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1B в овертаймі програла Естонії з рахунком 3:4.

Українці вдало розпочали зустріч і протягом перших двох хвилин двічі закинули шайбу в ворота естонців.

Господарі світової першості швидко скоротили відставання, але українським хокеїстам вдалося повернути перевагу до перерви.

У кінцівці другої двадцятихвилинки українці пропустили, а у середині третього періоду Естонії вдалося зрівняти рахунок і перевести поєдинок в овертайм, який також залишився за естонцями.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Таллінн, Естонія

5 тур

4 травня

Естонія - Україна 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 -1:35 Мережко, 0:2 - 1,55 Лялька, 1:2 - 3,51 Петров, 1:3 - 14,59 Бабінець, 2:3 - 39,24 Віртанен, 3:3 - 50,54 Андрєєв, 4:3 - 61,22 Роуб

Нагадаємо, збірна України гарантувала собі збереження прописки в дивізіоні 1В.

Раніше збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу.

Тим часом, Донбас підписав захисника збірної України.

Джерело - Чемпіон.

#Збірна України, #Дивізіон 1В, #Чемпіонат світу
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