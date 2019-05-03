Донбас підписав захисника збірної України

ХК Донбас підписав контракт з 25-річним українським захисником Філіпом Пангеловим-Юлдашевим.

Про це повідомляє прес-служба донеччан.

З сезону 2010/11 по 2014/15 син відомого нападника збірної України Раміля Юлдашева захищав кольори ХК Толпар з Уфи, виступаючи в Молодіжній хокейній лізі. Філіп провів 250 матчів в МХЛ заробивши 81 очко (28+53) за системою гол + пас.

Починаючи з сезону-2015/16 українець виступав у Вищій хокейній лізі (Зірка-ВДВ Дмитров, Дизель Пенза, Супутник Нижній Тагіл).

Минулий сезон Пангелов-Юлдашев виступав за ЦСК ВВС з Самари, відігравши за сезон 42 матчі.

Всього у ВХЛ захисник провів 165 поєдинків.

У поточному сезоні Пангелов-Юлдашев дебютував у складі національної збірної України. У даний час Філіп виступає у складі збірної України на чемпіонаті світу D1B. Захисник провів усі чотири поєдинки, при цьому заробивши 2 очки (1+1).

Нагадаємо, що Збірна України займає передостаннє місце на чемпіонаті світу (U-18).

Раніше повідомлялося, що Донбас всьоме став чемпіоном України.

Джерело - ХК Донбас.