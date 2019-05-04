Збірна України гарантувала собі збереження прописки в дивізіоні 1В

Збірна України з хокею в наступному році продовжить виступати у третьому за силою дивізіоні чемпіонату світу.

Це стало відомо після поєдинку збірної Румунії та Нідерландів. Румуни переграли опонентів з рахунком 3:1 в останньому турі.

Після цього матчу Голландія, яка має однакову кількість очок з Україною, вже не зможе обійти "синьо-жовтих", через перевагу українців у особистих зустрічах.

Румуни цією перемогою гарантували собі перше місце у групі та вийшли до другого за престижністю дивізіону - 1А.

Нагадаємо, збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу.

Тим часом, Донбас підписав захисника збірної України.

Джерело - Чемпіон.