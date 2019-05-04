Збірна України гарантувала собі збереження прописки в дивізіоні 1В

Збірна України з хокею в наступному році продовжить виступати у третьому за силою дивізіоні чемпіонату світу.
Це стало відомо після поєдинку збірної Румунії та Нідерландів. Румуни переграли опонентів з рахунком 3:1 в останньому турі.
Після цього матчу Голландія, яка має однакову кількість очок з Україною, вже не зможе обійти "синьо-жовтих", через перевагу українців у особистих зустрічах.
Румуни цією перемогою гарантували собі перше місце у групі та вийшли до другого за престижністю дивізіону - 1А.
Нагадаємо, збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу.
Тим часом, Донбас підписав захисника збірної України.
Джерело - Чемпіон.