Збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу

Українці пропустили 5 шайб від суперника

Сьогодні, 2 травня, у четвертому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB, який проходить в Естонії, збірна України програла Румунії з рахунком 1:5.

Вже в першому періоді суперники мали перевагу в дві забиті шайби.

У другій третині українці відквитали один гол, але зовсім швидко румуни відновили перевагу в дві шайби.

Третій період також завершився з рахунком 2:0 на користь суперника.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Таллінн, Естонія

4 тур

2 травня

Румунія - Україна 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голи: 0:1 - 03:52 Петер, 0:2 - 19:50 Біро, 1:2 - 37:18 Бабінець, 1:3 - 39:21 Константин, 1:4 - 47:39 Буточнов, 1:5 - 57:28 Рокаль

Нагадаємо, у третьому турі збірна України розгромила Нідерланди. у другому матчі Україна розгромно поступилася Польщі. У першій грі наша збірна в тяжкій боротьбі програла Японії.

Джерело - Чемпіон.