Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

Збірна України розгромила Нідерланди в матчі третього туру чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Ця перемога стала першою для підопічних Андрія Срюбка на турнірі.
У першому періоді українці вийшли вперед.
На початку другої половини гри суперники зрівняли рахунок. Однак дуже швидко підопічні Срюбка вийшли вперед. Перед вирішальним періодом наша збірна вела в рахунку 5:1.
Остання половини гри стала для українців легкою прогулянкою. Ще три шайби і загальний рахунок 8:1.
Чемпіонат світу
Дивізіон ІВ
Таллінн, Естонія
3 тур
Україна - Нідерланди 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Нагадаємо, у другому матчі Україна розгромно поступилася Польщі.
У першій грі наша збірна в тяжкій боротьбі програла Японії.
Джерело - Чемпіон.