Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

Українці розгромили Нідерланди

Збірна України розгромила Нідерланди в матчі третього туру чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Ця перемога стала першою для підопічних Андрія Срюбка на турнірі.

У першому періоді українці вийшли вперед.

На початку другої половини гри суперники зрівняли рахунок. Однак дуже швидко підопічні Срюбка вийшли вперед. Перед вирішальним періодом наша збірна вела в рахунку 5:1.

Остання половини гри стала для українців легкою прогулянкою. Ще три шайби і загальний рахунок 8:1.

Чемпіонат світу

Дивізіон ІВ

Таллінн, Естонія

3 тур

Україна - Нідерланди 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Нагадаємо, у другому матчі Україна розгромно поступилася Польщі.

У першій грі наша збірна в тяжкій боротьбі програла Японії.

Джерело - Чемпіон.