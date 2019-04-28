Сьогодні, 28 квітня, національна збірна України програла перший матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, який проходить в естонському Таллінні, збірній Японії.

Японці почали гру більш активно і вже на початку поєдинку вийшли вперед, але дуже швидко Лялька відновив паритет.

Однак вже в першій двадцятихвилинці японці відновили перевагу, а в другому періоді навіть збільшили її.

Збірна Україна змогла відквитати одну шайбу, однак цього не вистачило навіть для овертаймів.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Таллінн, Естонія

1 тур

28 квітня

Україна - Японія 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 - 4,43 Хірано, 1:1 - 8,16 Лялька, 1:2 - 12,52 Сато, 1:3 - 37,42 Саїто, 2:3 - 39,46 Пангелов-Юлдашев

Нагадаємо, збірна України U-18 програла п'ятий матч поспіль і вилетіла з дивізіону IA.

Також, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Джерело - Чемпіон.