Польща розгромила Україну в другому матчі чемпіонату світу з хокею

Сьогодні, 29 квітня, у другому турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB, який проходить в Естонії, збірна України програла Польщі з рахунком 3:7.

Українці пропустили першими під кінець першого періоду, але швидко зуміли відігратися зусиллями Всеволода Толстушко. Проте, на перерву команди пішли за переваги поляків - 2:1.

У другому періоді Польща зуміла збільшити відрив, закинувши ще чотири шайби. Українські хокеїсти відповіли лише влучним кидком Віталія Ляльки. В останній двадцятихвилинці команди обмінялися шайбами.

Чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Таллінн, Естонія

2 тур

29 квітня

Польща — Україна 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - 15,56 Капіца, 1:1 - 17,53 Толстушко, 2:1 - 19,02 Капіца, 3:1 - 22,39 Домагала, 4:1 - 24 Капіца, 4:2 - 26,26 - Лялька, 5:2 - 27,07 - Капіца, 6:2 - 27,32 - Коморскі, 7:2 - 31,06 - Капіца, 7:3 - 38,56 Бабінець.

Наступний матч збірна України проведе в середу, 1 травня, проти збірної Нідерландів.

Нагадаємо, збірна України U-18 програла п'ятий матч поспіль і вилетіла з дивізіону IA.

Також, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Джерело - Чемпіон.