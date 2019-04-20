Команда повністю провалила турнір

Юніорська збірна України (U-18) зазнала п'ятої поспіль поразки на чемпіонаті світу і вилетіли з Дивізіону IA.

Українські юніори поступилися збірній Норвегії з рахунком 2:3.

Норвежці мінімально виграли перший період, що і стало визначальним, адже в другому і третьому рахунок був 1:1.

До цього українська команда поступилася в овертаймі Франції (1:2), після чого програла Данії (2:6) і Казахстану (1:6), а також з рахунком 1:13 поступилася Німеччині.

У наступному році Україна буде виступати в дивізіоні рангом нижче - IB.

Чемпіонат світу

Дивізіон ІА

5 матч

Україна - Норвегія 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Нагадаємо, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Джерело - Чемпіон.