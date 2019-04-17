Підопічні Андрія Срюбка відігралися з 0:3, але довести справу до овертайму не змогли

В Дружківці відбувся перший матч збірної клубів Української хокейної ліги проти національної збірної України, який команда Андрія Срюбка провела в рамках підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Поєдинок команди почали обережно. Однак, збірна клубів УХЛ на екваторі періоду змогла вчасно скористатися вилученнями противника і тричі за три хвилини відзначитися у воротах Кирила Кучера. Таким чином по шайбі в історичному матчі на свій рахунок записали Юрій Сильницький, Олексій Ворона і Олександр Костіков.

Відігратися підопічні Андрія Срюбко смоли тільки під кінець другого періоду, коли Сергій Бабинець з передачі Владислава Гаврика обіграв Сергія Костенка і відправив шайбу точно в порожній кут воріт.

У третій двадцятихвилинці національна збірна України, хоч і пропустила шайбу від Руслана Ромащенка, але змогла значної активізації в атаці і нав'язати противнику свою гру. Це вилилося в дві закинуті шайби від Микити Буценка і Володимира Чердака.

Однак, зрівняти рахунок і перевести матч в овертайм команда Андрія Срюбко не змогла і на табло гріли остаточні 4:3 на користь збірної клубів УХЛ.

Контрольний матч

Збірна клубів УХЛ - Національна збірна України 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Джерело - Чемпіон.