Українські хокеїсти без шансів поступилися Данії у другому турі юніорського чемпіонату світу в дивізіоні ІА.

Українці на початку матчу реалізували більшість, але Данія ще до закінчення першого періоду вийшла вперед. У другому періоді номінальні господарі закинули ще чотири шайби і задовго до фінальної сирени зняли всі питання про переможця матчу.

У третьому матчі чемпіонату світу збірна України 17 квітня зіграє з аутсайдером групи командою Казахстану.

Для збереження прописки в дивізіоні ІА Україна U-18 повинна зайняти місце не нижче п'ятого. Про підвищення в класі після двох поразок поспіль мова вже не йде.

Чемпіонат світу (U18)

дивізіон ІА

2-й тур

Данія - Україна 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Нагадаємо, став відомий склад збірної гравців УХЛ на матч проти збірної України.

Раніше, Донбас всьоме став чемпіоном України.

Джерело - Чемпіон.