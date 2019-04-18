Німеччина закинула Україні 13 шайб і виграла Дивізіон IА

Юніорська збірна України (U-18) зазнала четвертої поразки на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA, "синьо-жовті" отримали 13 шайб від однолітків з Німеччини.

Про це повідомляє xsport.ua.

У разі перемоги німці гарантували б собі перше місце на турнірі і відповідно підвищення в класі на наступний сезон. Така мотивація суперників не дозволила команді Олега Тимченка зіграти успішно. Ще в першому періоді Україна U-18 пропустила 6 шайб, а після 40 хвилин гри рахунок був 11:0.

Лише в третьому періоді Німеччина збавила оберти, дозволивши Україні розмочити рахунок. Єдину шайбу в ворота німців закинув наш новий капітан Дмитро Попережай за 2,5 хвилини до кінця матчу. Втім, і в цій третині Німеччина перемогла - 2:1. Після четвертого ігрового дня наша команда залишається на останньому місці.

Підсумкова поразка з рахунком 1:13 стало повторенням вітчизняного антирекорду 20-річної давності. У 1998 році на чемпіонаті світу серед юніорів в елітному дивізіоні Україна з таким же рахунком програла Швеції.

Нагадаємо, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Також, у НХЛ побилися два росіянина.

Джерело - xsport.ua.