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Суд залишив Коломойського під вартою

Ексвласнику Дніпра зменшили заставу
Сьогодні 12:31 134 0
Суд залишив Коломойського під вартою
#Ігор Коломойський

Джерело - suspilne.media.

Шевченківський районний суд міста Києва ще на два місяці залишив під вартою колишнього власника Дніпра Ігоря Коломойського - до 25 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строків утримання під вартою. При цьому йому зменшили розмір застави із 2,65 до 2,4 млрд гривень.

"Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 млрд гривень. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора. Негайно", – розповів адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. За цей час йому вручили три підозри:

  • у справі шахрайства за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки щодо легалізації 500 млн гривень та їх виводу за кордон
  • у заволодінні 9,2 млрд гривень Приватбанку
  • у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень у період з 2013 по 2014 рік.

Нагадаємо, Циганик спробував узяти олігарха на поруки.

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