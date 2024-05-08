Брюгге прийме Фіорентину в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У середу, 8 травня, відбудуться друга півфінальна зустріч Ліги конференцій УЄФА між бельгійським Брюгге й італійською Фіорентиною.

Гра пройде у Бельгії, її початок запланований о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, в Італії у першому матчі Фіорентина святкувала складну перемогу над Брюгге.

В іншій парі грецький Олімпіакос на виїзді впевнено переміг англійську Астон Віллу в першій зустрічі півфіналу. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 9 травня. Початок — о 22:00 за Києвом.

Фінал Ліги конференцій запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).