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Астон Вілла — Олімпіакос 2:4: огляд півфіналу Ліги конференцій

Сьогодні 08:24 123 0
Астон Вілла — Олімпіакос 2:4: огляд півфіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Олімпіакос, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Олімпіакос на виїзді переміг Астон Віллу першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Гра завершилась з рахунком 4:2. У складі Олімпіакоса хет-триком відзначився марокканський нападник Аюб Ель-Каабі.

Ліга конференцій
1/2 фіналу, перший матч
2 травня

Астон Вілла — Олімпіакос 2:4 (1:2) 

Голи: 0:1 — 16 Ель-Каабі, 0:2 — 29 Ель-Каабі, 1:2 — 45+1 Воткінс, 2:2 — 52 Діабі, 2:3 — 56 Ель-Каабі (пен), 2:4 — 67 Ессе

Матч-відповідь відбудеться 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Паралельно відбулися півфінальні матчі Ліги Європи: Баєр на виїзді переграв Рому, а Марсель зіграв внічию з Аталантою.

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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