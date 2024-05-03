Фіорентина — Брюгге 3:2: огляд півфіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина святкувала складну домашню перемогу над Брюгге в півфіналі Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 3:2. Італійці вирвали перемогу завдяки голу М'Боли Нзоли на 90+3 хвилині гри.

Ліга конференцій

1/2 фіналу, перший матч

2 травня

Фіорентина — Брюгге 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 — 5 Соттіль, 1:1 — 17 Ванакен (пен), 2:1 — 37 Белотті, 2:2 — 63 Тьяго, 3:2 — 90+3 Нзола

Матч-відповідь відбудеться 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Паралельно відбулися півфінальні матчі Ліги Європи: Баєр на виїзді переграв Рому, а Марсель зіграв внічию з Аталантою.

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.