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28.04.2024 07:21 859

Фіорентина — Брюгге 3:2: огляд півфіналу Ліги конференцій

Сьогодні 09:11 88 0
Фіорентина — Брюгге 3:2: огляд півфіналу Ліги конференцій
#Брюгге, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина святкувала складну домашню перемогу над Брюгге в півфіналі Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 3:2. Італійці вирвали перемогу завдяки голу М'Боли Нзоли на 90+3 хвилині гри.

Ліга конференцій
1/2 фіналу, перший матч
2 травня

Фіорентина — Брюгге 3:2 (2:1) 

Голи: 1:0 — 5 Соттіль, 1:1 — 17 Ванакен (пен), 2:1 — 37 Белотті, 2:2 — 63 Тьяго, 3:2 — 90+3 Нзола

Матч-відповідь відбудеться 9 травня. Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Паралельно відбулися півфінальні матчі Ліги Європи: Баєр на виїзді переграв Рому, а Марсель зіграв внічию з Аталантою.

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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