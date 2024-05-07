Український арбітр отримав призначення на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

Джерело - УЄФА.

Український арбітр Микола Балакін працюватиме на матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи між італійською Аталантою та французьким Марселем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Він буде четвертим рефері в іспанській бригаді Хесуса Хіла Мансано. Дієго Барберо та Анхель Невадо стануть лайнсменами. Хуан Мартінес Мунуера працюватиме на VAR, його асистентом буде Алехандро Ернандес.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 9 травня.

Раніше повідомлялося, що два українських арбітри потрапили в заявку на Євро-2024.