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Марсель — Аталанта 1:1: огляд півфіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:52 32 0
Марсель — Аталанта 1:1: огляд півфіналу Ліги Європи
#Аталанта, #Марсель, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Марсель та Аталанта не виявили сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Ліга Європи
1/2 фіналу, перший матч
2 травня

Марсель — Аталанта 1:1 (1:1) 

Голи: 1:0 — 20 Мбемба, 1:1 — 11 Скамакка.

В паралельному поєдинку Баєр на виїзді переміг Рому та продовжив свою безпрограшну серію (0:2).

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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