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Два українських арбітри потрапили в заявку на Євро-2024

Сьогодні 13:28 134 0
Два українських арбітри потрапили в заявку на Євро-2024
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Євро-2024, #Микола Балакін

Джерело - УАФ.

Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут отримали шанс попрацювати на матчах фінального турніру Євро-2024 в Німеччині.

Про це повідомляє Української асоціація футболу з посиланням на сайт УЄФА.

Зазначається, що Балакін та Беркут розпочнуть турнір як запасні арбітри. На матчах вони можуть бути задіяні як четверті судді або запасні помічники рефері. 

Нагадаємо, цього сезону Микола Балакін став першим українським арбітром за останні 25 років, який відпрацював матч групового етапу Ліги чемпіонів. Разом із Олександром Беркутом, Дмитром Запороженком та Ярославом Козиком він обслуговував матч між Реалом Сосьєдадом і Зальцбургом. 

Балакін та Беркут мають досвід роботи в одній бригаді й на інших міжнародних поєдинках, зокрема Кіпр — Іспанія (кваліфікація Євро-2024), Марсель — Брайтон (груповий етап Ліги Європи), Бетіс — Динамо Загреб (1/16 Ліги конференцій). 

Чемпіонат Європи-2024 в Німеччині проходитиме з 14 червня по 14 липня. Збірна України зіграє в одній групі з Бельгією, Словаччиною та Румунією. 

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