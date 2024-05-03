Фаната Аталанти затримали у Марселі через расистський скандал

Джерело - Чемпіон.

Уболівальника Аталанти затримали у Марселі через расистський скандал під час першого півфінального матчу Ліги Європи сезону-2023/24.

Про це повідомляє Префект поліції Буш-дю-Рон.

"Автора расистських жестів заарештували та помістили під варту. Він постане перед судом.", — йдеться у пості.

❌ L’auteur a été interpellé, placé en garde à vue et sera présenté à la justice. https://t.co/fQpFUjlzJ0 — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) May 3, 2024

Зазначимо, що після матчу у соцмережах завірусилися зображення уболівальників італійського клубу з розкинутими руками, що імітують рухи мавпи.

Нагадаємо, поєдинок між Марселем та Аталантою завершився з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 9 травня.

Нещодавно Ла Ліга частково закрила стадіон Атлетико Мадрид через расистські вигуки одного з фанатів. Клуб планує оскаржити це рішення.