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Леоненко: Я – Феррарі, а Мілевський – Деу Ланос

Сьогодні 13:27 214 0
Леоненко: Я – Феррарі, а Мілевський – Деу Ланос
#Артем Мілевський, #Віктор Леоненко, #Динамо

Джерело - Sport-express.ua.

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко вважає себе значно кращим форвардом за Артема Мілевського.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Я тут навіть скромничати не буду. Я вмію у футболі все. Мені пощастило мати дуже швидкий ривок, плюс удар з обох ніг, я прекрасно бачив поле, і головою грав дуже добре. Мілевський чіплявся за м'яч і добре бачив поле, але дуже багато падав. А тепер порівняйте: хто з нас кращий?

Нехай люди вирішують, але я думаю, що Артем навіть близько зі мною не стоїть. Мілевський любить Феррарі, тому наведу таке порівняння. Я – Феррарі, а Артем – Деу Ланос. Я – марсіанин, а він – працівник метро. Навіть порівняно з Саленком, а про Блохіна я взагалі мовчу", – сказав ексфутболіст.

Нагадаємо, нещодавно Мілевський приєднався до медіафутбольного клубу IGNIS. У першому ж матчі за свою нову команду він агресивно вилаяв арбітра.

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