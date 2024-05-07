Леоненко: Я – Феррарі, а Мілевський – Деу Ланос

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко вважає себе значно кращим форвардом за Артема Мілевського.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Я тут навіть скромничати не буду. Я вмію у футболі все. Мені пощастило мати дуже швидкий ривок, плюс удар з обох ніг, я прекрасно бачив поле, і головою грав дуже добре. Мілевський чіплявся за м'яч і добре бачив поле, але дуже багато падав. А тепер порівняйте: хто з нас кращий?

Нехай люди вирішують, але я думаю, що Артем навіть близько зі мною не стоїть. Мілевський любить Феррарі, тому наведу таке порівняння. Я – Феррарі, а Артем – Деу Ланос. Я – марсіанин, а він – працівник метро. Навіть порівняно з Саленком, а про Блохіна я взагалі мовчу", – сказав ексфутболіст.