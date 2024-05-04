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28.04.2024 07:21 913

Леоненко спрогнозував переможця чемпіонату України

Сьогодні 16:36 236 0
Леоненко спрогнозував переможця чемпіонату України
#Динамо Київ, #Віктор Леоненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - fanday.net.

Ексгравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко оцінив чемпіонські перегони в Українській Прем'єр-лізі.

Колишнього експерта каналів "Футбол" і "2+2" цитує сайт "Fanday".

"Якщо Шахтар виграє, то вже буде чемпіоном. Я про це сказав ще на початку чемпіонату. Одну команду вже точно влаштовує нічия, тож гра може не вийти – розбивай собі та грай від оборони, от і все. Хоча це й не тактика Шахтаря. А Динамо не дуже й вміє контролювати м’яч. На жаль, майстерності не вистачає. Якби я був на другому місці за Ігоря Михайловича (Суркіса), то ліс би вивчав точно.

Подивіться на Ліверпуль. Там такі ж трактористи, як і в нас, лише тільки там більші гроші. В АПЛ люди отримують 100 тисяч фунтів на тиждень, а роблять помилки, як у нас в УПЛ", — сказав Леоненко.

Наразі Динамо посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та відстає від Шахтаря на 4 бали. Наступний матч кияни зіграють у неділю, 5 травня, проти Колоса. Водночас "гірники" зустрінуться з Чорноморцем. 

Українське "класичне" відбудеться у межах 28 туру. Гра запланована на 11 травня.

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