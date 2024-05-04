Леоненко спрогнозував переможця чемпіонату України

Ексгравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко оцінив чемпіонські перегони в Українській Прем'єр-лізі.

Колишнього експерта каналів "Футбол" і "2+2" цитує сайт "Fanday".

"Якщо Шахтар виграє, то вже буде чемпіоном. Я про це сказав ще на початку чемпіонату. Одну команду вже точно влаштовує нічия, тож гра може не вийти – розбивай собі та грай від оборони, от і все. Хоча це й не тактика Шахтаря. А Динамо не дуже й вміє контролювати м’яч. На жаль, майстерності не вистачає. Якби я був на другому місці за Ігоря Михайловича (Суркіса), то ліс би вивчав точно.

Подивіться на Ліверпуль. Там такі ж трактористи, як і в нас, лише тільки там більші гроші. В АПЛ люди отримують 100 тисяч фунтів на тиждень, а роблять помилки, як у нас в УПЛ", — сказав Леоненко.