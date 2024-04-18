Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо Артем Мілевський приєднався до медіафутбольного клубу IGNIS.

Про це повідомляє пресслужба команди.

39-річний ексфутболіст вже тренується з командою протягом двох тижнів та задоволений атмосферою в команді та тренером.

"Після тренування боліло все. Я навіть у Динамо стільки не бігав", — зауважив колишній форвард збірної України.

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Нещодавно повідомлялося, що Ігор Суркіс запропонував Мілевському працювати скаутом в столичному клубі.

Раніше Артем зізнався, що вживав наркотики у відпустці. Також він розповів скільки випивав алкоголю до коми.