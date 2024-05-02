Енріке: Була рівна гра, у Парижі нам немає чого втрачати

Джерело - RMC Sport.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що поразка парижан (0:1) у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів від дортмундської Боруссії була за рівної гри, а в французькій столиці його підопічні продемонструють сильний футбол, бо немає чого втрачати.

Про це він розповів в етері Canal+.

"Це футбол. Найчастіше він прекрасний. Але іноді може статися таке. Ми воліли б опинитися в кращій ситуації. Була рівна гра. Ми знали, що буде нелегко. Гравці трішки нервують. У Парижі ми будемо дуже сильні, нам немає чого втрачати", – сказав наставник.

Нагадаємо, марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі вважає, що поразка не завадить його команді пробитися до фіналу Ліги чемпіонів у домашній зустрічі.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

В іншій грі 1/2 фіналу мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.