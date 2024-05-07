Мілан готує найдорожчий трансфер в історії клубу

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник Лейпцига Беньямін Шешко може стати найдорожчим трансфером в історії Мілана.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що керівництво італійського клубу розглядає словенського форварда як заміну Олів'є Жіру, який покине команду в літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, у 20-річного гравця передбачена клаусула розміром 50 мільйонів євро, проте вона може зрости до 75 мільйонів після завершення поточного сезону. А найдорожчим трансфером в історії Мілана наразі є лівий вінгер Рафаель Леау, якого придбали за 49,5 мільйонів євро у Лілля.

У поточному сезоні Шешко зіграв 40 матчів за свій клуб, забив 16 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що атакувальний півзахисник Лейпцига Дані Ольмо перебуває у сфері інтересів щонайменше чотирьох європейських топклубів.