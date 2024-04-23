Імениті клуби АПЛ слідкують за гравцем Лейпцига

Джерело - Foot Mercato.

Челсі та Манчестер Юнайтед слідкують за захисником Лейпцига Кастелло Лукебою.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Англійським клубам подобається статура, вміння боротися та вигризати м'яч, а також позиційна гра футболіста. Зазначається, що в контракті з німецькою командою в гравця прописана клаусула розміром 70 мільйонів євро, яка почне діяти з 2025 року.

Незважаючи на бажання керівництва Лейпцига залишити Лукебу в клубі, Челсі та МЮ спробують здійснити цей трансфер.

У поточному сезоні 21-річний француз відіграв 28 матчів у Бундеслізі та відзначився 1 результативним ударом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що капітан лондонського клубу Тіагу Сілва покине команду після завершення сезону. Також стало відомо, що Манчестер Сіті цікавиться хавбеком Лейпцига.