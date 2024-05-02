Ще два топклуби боротимуться за лідера Лейпцига

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Атакувальний півзахисник Лейпцига Дані Ольмо перебуває у сфері інтересів щонайменше чотирьох європейських топклубів.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За грою 25-річного іспанця слідкують не лише Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, про що повідомлялося раніше, а й Парі Сен-Жермен та Барселона. Лейпциг, своєю чергою, вже встановив цінник на гравця — "червоні бики" готові продати одного зі своїх лідерів за 60 мільйонів євро.

Цього сезону Ольмо провів за Лейпциг 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. Зазначимо, в першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.