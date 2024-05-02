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Ще два топклуби боротимуться за лідера Лейпцига

Сьогодні 19:05 142 0
Ще два топклуби боротимуться за лідера Лейпцига
#Барселона, #Лейпциг, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Дані Ольмо

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Атакувальний півзахисник Лейпцига Дані Ольмо перебуває у сфері інтересів щонайменше чотирьох європейських топклубів. 

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За грою 25-річного іспанця слідкують не лише Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, про що повідомлялося раніше, а й Парі Сен-Жермен та Барселона. Лейпциг, своєю чергою, вже встановив цінник на гравця — "червоні бики" готові продати одного зі своїх лідерів за 60 мільйонів євро. 

Цього сезону Ольмо провів за Лейпциг 24 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. Зазначимо, в першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми. 

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