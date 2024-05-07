Став відомий найкращий тренер квітня за версією УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Олександр Шовковський став найкращим тренером квітня в УПЛ.

Колишній воротар національної збірної України з футболу впевнено випередив у голосуванні головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, який посів другу сходинку.

Результати опитування від УПЛ

Олександр Шовковський — 43,8% Маріно Пушич — 26,4% Желько Любенович — 21,8% Віталій Пономарьов — 8%

Найкращим гравцем УПЛ у квітні було визнано нападника Шахтаря Данила Сікана.

Поєдинок між киянами та "гірниками" відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Наразі донецький клуб лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи перевагу над столичною командою в 4 очки.

Раніше Шовковського визнали найкращим тренером 26 туру УПЛ.