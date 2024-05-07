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Став відомий найкращий тренер квітня за версією УПЛ

Сьогодні 10:49 148 0
Став відомий найкращий тренер квітня за версією УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Віталій Пономарьов, #Маріно Пушич, #Желько Любенович

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Олександр Шовковський став найкращим тренером квітня в УПЛ.

Колишній воротар національної збірної України з футболу впевнено випередив у голосуванні головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, який посів другу сходинку.

Результати опитування від УПЛ

  1. Олександр Шовковський — 43,8% 
  2. Маріно Пушич — 26,4% 
  3. Желько Любенович — 21,8%
  4. Віталій Пономарьов — 8%

Найкращим гравцем УПЛ у квітні було визнано нападника Шахтаря Данила Сікана.

Поєдинок між киянами та "гірниками" відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Наразі донецький клуб лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи перевагу над столичною командою в 4 очки.

Раніше Шовковського визнали найкращим тренером 26 туру УПЛ.

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