Пушич — про українське класичне: Дві хороші команди зустрінуться у великій грі

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього матчу УПЛ проти Динамо.

Фахівець розповів про українське класичне в інтерв'ю пресслужбі "гірників".

"Намагаємося підходити до кожного матчу однаково - бути сфокусованими і перемагати. Саме це ми і намагатимемося робити наступного тижня. Все, що я хочу побачити, це гарну гру своєї команди. Сподіваюся, наша робота дасть потрібний результат.

Дві хороші команди зустрінуться у великій грі – це завжди цікаво. У чемпіонаті немає простих матчів, особливо, коли граєш проти прямого конкурента за перше місце. Сподіваємось, буде гарний поєдинок. З нетерпінням на нього чекаємо", — сказав Пушич.