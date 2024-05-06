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Пушич — про українське класичне: Дві хороші команди зустрінуться у великій грі

Сьогодні 22:36 102 0
Пушич — про українське класичне: Дві хороші команди зустрінуться у великій грі
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо, #Маріно Пушич

Джерело - ФК Шахтар.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього матчу УПЛ проти Динамо.

Фахівець розповів про українське класичне в інтерв'ю пресслужбі "гірників".

"Намагаємося підходити до кожного матчу однаково - бути сфокусованими і перемагати. Саме це ми і намагатимемося робити наступного тижня. Все, що я хочу побачити, це гарну гру своєї команди. Сподіваюся, наша робота дасть потрібний результат.

Дві хороші команди зустрінуться у великій грі – це завжди цікаво. У чемпіонаті немає простих матчів, особливо, коли граєш проти прямого конкурента за перше місце. Сподіваємось, буде гарний поєдинок. З нетерпінням на нього чекаємо", — сказав Пушич.

Поєдинок відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що Шахтар підходить до принципового протистояння як лідер чемпіонату, маючи перевагу над киянами в 4 очки. Напередодні донеччани здобули розгромну перемогу над Чорноморцем (3:0).

Зі свого боку Динамо розтрощило Колос з рахунком 5:0.

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