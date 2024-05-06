Пушич — про українське класичне: Дві хороші команди зустрінуться у великій грі

Джерело - ФК Шахтар.
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього матчу УПЛ проти Динамо.
Фахівець розповів про українське класичне в інтерв'ю пресслужбі "гірників".
"Намагаємося підходити до кожного матчу однаково - бути сфокусованими і перемагати. Саме це ми і намагатимемося робити наступного тижня. Все, що я хочу побачити, це гарну гру своєї команди. Сподіваюся, наша робота дасть потрібний результат.
Дві хороші команди зустрінуться у великій грі – це завжди цікаво. У чемпіонаті немає простих матчів, особливо, коли граєш проти прямого конкурента за перше місце. Сподіваємось, буде гарний поєдинок. З нетерпінням на нього чекаємо", — сказав Пушич.
Поєдинок відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.
Зазначимо, що Шахтар підходить до принципового протистояння як лідер чемпіонату, маючи перевагу над киянами в 4 очки. Напередодні донеччани здобули розгромну перемогу над Чорноморцем (3:0).
Зі свого боку Динамо розтрощило Колос з рахунком 5:0.