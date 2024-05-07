Лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем УПЛ у квітні

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги (УПЛ) у квітні було визнано нападника донецького Шахтаря Данила Сікана.
Він випередив форварда київського Динамо Владислава Ваната під час голосування на 3,2 %.
Результати опитування від УПЛ
- Данило Сікан — 43,7%
- Владислав Ванат — 40,5%
- Максим Луньов — 9%
- Олексій Гуцуляк — 6,8%
Найкращим тренером УПЛ було обрано наставника Динамо Олександра Шовковського.
Поєдинок між Шахтарем і Динамо відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.
Наразі донецький клуб лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи перевагу над киянами в 4 очки.
Нагадаємо, вболівальники "гірників" також обрали найкращого футболіста квітня.