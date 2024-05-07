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Лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем УПЛ у квітні

У клубі також назвали його найкращим футболістом.
Сьогодні 10:25 187 0
Лідера Шахтаря визнали найкращим гравцем УПЛ у квітні
Фото: ФК Шахтар
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Данило Сікан, #Олександр Шовковський, #Динамо, #Владислав Ванат, #Олексій Гуцуляк, #Максим Луньов

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем Української Прем'єр-ліги (УПЛ) у квітні було визнано нападника донецького Шахтаря Данила Сікана.

Він випередив форварда київського Динамо Владислава Ваната під час голосування на 3,2 %.

Результати опитування від УПЛ

  1. Данило Сікан — 43,7% 
  2. Владислав Ванат — 40,5%
  3. Максим Луньов — 9%
  4. Олексій Гуцуляк — 6,8%

Найкращим тренером УПЛ було обрано наставника Динамо Олександра Шовковського.

Поєдинок між Шахтарем і Динамо відбудеться 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Наразі донецький клуб лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи перевагу над киянами в 4 очки.

Нагадаємо, вболівальники "гірників" також обрали найкращого футболіста квітня.

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