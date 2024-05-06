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28.04.2024 07:21 996

Салах увійшов у історію АПЛ за результативністю

Сьогодні 21:22 220 0
Салах увійшов у історію АПЛ за результативністю
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах, #Вейн Руні

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах увійшов у історію Англійської Прем'єр-ліги в матчі проти Тоттенгема (4:2).

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe.

Єгиптянин відзначився голом та асистом та став першим гравцем в історії чемпіонату, який забив 10+ голів і віддав 10+ результативних передач у трьох сезонах поспіль.

Футболіст також став другим після легендарного Вейна Руні, якому вдалося це зробити у п’яти різних сезонах у турнірі.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп заявив про вирішення конфлікту із Салахом. Нагадаємо, перед виходом на заміну в матчі з Вест Гемом Мохаммед серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.

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