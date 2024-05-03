Клопп — про суперечку з Салахом: Ми все вирішили, це не проблема

Джерело - ESPN.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що суперечка з Мохаммедом Салахом у 35 турі Англійської Прем'єр-ліги не є проблемою, і вони все владнали між собою.

Його слова передає ESPN.

"Ми все повністю вирішили. Це не проблема. Якби ми не знали один одного так довго, я не впевнений, що змогли б впоратися з цим, але ми знаємо один одного дуже довго і занадто поважаємо один одного. Це справді не проблема, таке може статися абсолютно незалежно від будь-яких очікувань ззовні. Ми в порядку", — сказав наставник.

Нагадаємо, у 35 турі АПЛ мерсисайдці втратили очки у матчі проти Вест Гема. Перед виходом на заміну Салах серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.