Салах увійшов у історію АПЛ за показником результативності

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах увійшов у історію Англійської Прем'єр-ліги в матчі проти Тоттенгема (4:2).

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe

Єгиптянин відзначився голом та асистом та став першим гравцем в історії чемпіонату, який забив 10+ голів і віддав 10+ результативних передач у трьох сезонах поспіль.

Футболіст також став другим після легендарного Вейна Руні, якому вдалося це зробити у п’яти різних сезонах у турнірі.

3 - Mo Salah is the first player in Premier League history to score 10+ goals and provide 10+ assists in three consecutive seasons. He is also only the second player to tally 10+ in both in five separate seasons in the competition overall, after Wayne Rooney. Permanent. pic.twitter.com/yNOUVMo6Nr