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Ван Дейк розповів про своє майбутнє в Ліверпулі після відходу Клоппа

Сьогодні 19:22 74 0
Ван Дейк розповів про своє майбутнє в Ліверпулі після відходу Клоппа
#Вірджіл ван Дейк, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - BBC.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк поділився думкою про свою майбутнє в команді після відходу головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа.

Нідерландець прояснив ситуацію в стані "червоних" в інтерв'ю BBC.

"Попереду перехідний період, і я буду його частиною. Думаю, що клуб зосереджений на питанні, хто стане новим тренером, і зараз це головне. Як я вже говорив, я дуже щасливий тут, я люблю цей клуб, і ви можете це бачити.

Юрген уже став великою частиною мого життя, це все, що я можу сказати. Трапиться багато змін, і я б не сказав, що "страшно" - відповідне для цього слово. Швидше те, що відбуватиметься, вельми цікаво і захоплююче", — розповів ван Дейк.

Нагадаємо, раніше Клопп заявив, що залишить команду в кінці сезону. Напередодні повідомлялося, що новим тренером Ліверпуля стане наставник Феєнорда Арне Слот.

Варто додати, що не всі гравці "мерсисайдців" готові стати частиною майбутньої команди. Нападник Дарвін Нуньєс видалив усі фотографії з Ліверпулем в інстаграмі на тлі чуток про продаж гравця вже у це літнє трансферне вікно.

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