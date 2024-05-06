Ван Дейк розповів про своє майбутнє в Ліверпулі після відходу Клоппа

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк поділився думкою про свою майбутнє в команді після відходу головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа.

Нідерландець прояснив ситуацію в стані "червоних" в інтерв'ю BBC.

"Попереду перехідний період, і я буду його частиною. Думаю, що клуб зосереджений на питанні, хто стане новим тренером, і зараз це головне. Як я вже говорив, я дуже щасливий тут, я люблю цей клуб, і ви можете це бачити.

Юрген уже став великою частиною мого життя, це все, що я можу сказати. Трапиться багато змін, і я б не сказав, що "страшно" - відповідне для цього слово. Швидше те, що відбуватиметься, вельми цікаво і захоплююче", — розповів ван Дейк.