Головне
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу
Сьогодні 13:03 512
Загинув дворазовий чемпіон Європи Пелешенко
Сьогодні 13:40 333
Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу
Сьогодні 12:44 201
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 12:02 15120
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 13035 8
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 09:10 406077 13
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 236
Бенфіка програла Фамалікану та подарувала Спортингу дострокове чемпіонство
Сьогодні 08:19 349
Збірна України здобула олімпійську ліцензію на Світових естафетах-2024 на Багамах
Сьогодні 08:00 584
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:36 7755
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 559
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 321
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 570
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 934
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 976

Нуньєс видалив усі фотографії з Ліверпулем в інстаграмі

Сьогодні 12:57 162 0
Нуньєс видалив усі фотографії з Ліверпулем в інстаграмі
#Ліверпуль, #Нуньєс

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс видалив усі фотографії зі своєю теперішньою командою в інстаграмі.

Проте він залишив публікації з Бенфікою та збірною Уругваю. Це відбулося на тлі чуток про продаж гравця вже у це літнє трансферне вікно. 

24-річний футболіст перейшов з португальського клубу до мерсисайдців 1 липня 2022 року за 85 мільйонів євро.За цей час він став основним гравцем команди, проте це зміг стабілізувати свою гру і постійно отримував критику за погану реалізацію моментів.

У поточному сезоні Дарвін відіграв 52 матчі за свій клуб, забив 18 м'ячів та віддав 13 результативних передач.

За інформацією видання AS, відхід головного тренера команди Юргена Клоппа після закінчення поточного сезону може стати причиною продажу футболіста, оскільки саме німецький спеціаліст був ініціатором трансферу уругвайця.

Нагадаємо, новим наставником Ліверпуля з наступного сезону стане Арне Слот.

Коментарі ()
Популярне зараз
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15120
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 13035 8
5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 5 голів за пів тайму: Динамо не залишило й мокрого місця від Колоса в 27 турі УПЛ 6821 1
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 7755
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101168
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 406077 13
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58440 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7249 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14309
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46991
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22351 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16987 2