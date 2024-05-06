Нуньєс видалив усі фотографії з Ліверпулем в інстаграмі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс видалив усі фотографії зі своєю теперішньою командою в інстаграмі.

Проте він залишив публікації з Бенфікою та збірною Уругваю. Це відбулося на тлі чуток про продаж гравця вже у це літнє трансферне вікно.

24-річний футболіст перейшов з португальського клубу до мерсисайдців 1 липня 2022 року за 85 мільйонів євро.За цей час він став основним гравцем команди, проте це зміг стабілізувати свою гру і постійно отримував критику за погану реалізацію моментів.

У поточному сезоні Дарвін відіграв 52 матчі за свій клуб, забив 18 м'ячів та віддав 13 результативних передач.

За інформацією видання AS, відхід головного тренера команди Юргена Клоппа після закінчення поточного сезону може стати причиною продажу футболіста, оскільки саме німецький спеціаліст був ініціатором трансферу уругвайця.

Нагадаємо, новим наставником Ліверпуля з наступного сезону стане Арне Слот.