Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів

Джерело - Чемпіон.
Дарвін Нуньєс став головним антигероєм матчу 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Лутоном та Ліверпулем.
На 70-й хвилині уругвайському нападникові просто потрібно було влучити в порожню ділянку воріт суперника з меж воротарського майданчика після зручного скидання Мохамеда Салаха, але він пробив вище...
Просто ЯК?!!
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У підсумку команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Ліверпуль наразі посідає 3-тє місце в турнірній таблиці, поступаючись лідерові Манчестер Сіті 3 очками.
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