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Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів

Це вже не вперше, коли конкретно цей футболіст хибить у неймовірних ситуаціях...
Сьогодні 12:09 Андрій Дунець 91 0
Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Лутон, #Нуньєс

Джерело - Чемпіон.

Дарвін Нуньєс став головним антигероєм матчу 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Лутоном та Ліверпулем.

На 70-й хвилині уругвайському нападникові просто потрібно було влучити в порожню ділянку воріт суперника з меж воротарського майданчика після зручного скидання Мохамеда Салаха, але він пробив вище...

Просто ЯК?!!

Відео

У підсумку команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Ліверпуль наразі посідає 3-тє місце в турнірній таблиці, поступаючись лідерові Манчестер Сіті 3 очками.

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