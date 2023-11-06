Промах року в АПЛ: нападник Ліверпуля не влучив у порожні ворота з 2 метрів

Це вже не вперше, коли конкретно цей футболіст хибить у неймовірних ситуаціях...

Джерело - Чемпіон.

Дарвін Нуньєс став головним антигероєм матчу 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Лутоном та Ліверпулем.

На 70-й хвилині уругвайському нападникові просто потрібно було влучити в порожню ділянку воріт суперника з меж воротарського майданчика після зручного скидання Мохамеда Салаха, але він пробив вище...

Просто ЯК?!!

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У підсумку команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Ліверпуль наразі посідає 3-тє місце в турнірній таблиці, поступаючись лідерові Манчестер Сіті 3 очками.

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