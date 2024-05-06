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Дніпро-1 та Кривбас визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ

Сьогодні 12:13 159 0
Дніпро-1 та Кривбас визначилися зі стартовими складами на матч УПЛ
#Кривбас, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 та Кривбас оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України з футболу.

Стартові склади

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч, Бабенко, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв, Гаджиєв, Ківінда

Запасні: Кінарейкін, Крапивцов, Авраменко, Третьяков, Горбунов, Когут, Мельниченко, Танчик, Хан, Філіппов

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго, Хомченовський, Бізімана, Кузик, Луньов, Задерака, Кожушку

Запаснні: Хома, Омельченко, Бескоровайний, Вілівальд, Понєдєльнік, Рябов, Татарков, Твердохліб, Соса, Блізніченко, Морель, Дебелко

Гра розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція — в етері телеканалу УНІАН та Football Hub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.

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