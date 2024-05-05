Помер легендарний тренер Менотті, з яким Аргентина вигравала ЧС-1978

Джерело - Чемпіон.

Помер колишній головний тренер збірної Аргентини Луїс Сесар Менотті, з яким Аргентина виграла чемпіонат світу-1978. Екснаставнику Барселони було 85 років.

Цей феномен завоював для аргентинців Кубок світу без Ліонеля Мессі та Дієго Марадони в складі. Натомість у нього грали Маріо Кемпес й Амеріко Гальєго.

Менотті, окрім національної збірної Аргентини та Барси, також тренував Боку Хуніорс, Рівер Плейт, Атлетико, Сампдорію та збірну Мексики.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina.



¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

Нагадаємо, аргентинського півзахисника Мессі визнали найкращим гравцем місяця в американській МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.