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Помер легендарний тренер Менотті, з яким Аргентина вигравала ЧС-1978

Сьогодні 23:17 127 0
Помер легендарний тренер Менотті, з яким Аргентина вигравала ЧС-1978
#Барселона, #Збірна Аргентини, #Ліонель Мессі, #Луїс Сесар Менотті

Джерело - Чемпіон.

Помер колишній головний тренер збірної Аргентини Луїс Сесар Менотті, з яким Аргентина виграла чемпіонат світу-1978. Екснаставнику Барселони було 85 років.

Цей феномен завоював для аргентинців Кубок світу без Ліонеля Мессі та Дієго Марадони в складі. Натомість у нього грали Маріо Кемпес й Амеріко Гальєго.

Менотті, окрім національної збірної Аргентини та Барси, також тренував Боку Хуніорс, Рівер Плейт, Атлетико, Сампдорію та збірну Мексики.

Нагадаємо, аргентинського півзахисника Мессі визнали найкращим гравцем місяця в американській МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

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