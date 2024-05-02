Український захисник відзначився курйозним автоголом у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Коламбус Крю Євген Чеберко курйозно забив м'яча у власні ворота в матчі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти мексиканського Монтеррея.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь американської команди українця. Коламбус пробився у фінал турніру (5:2 за сумою двох ігор).

Євген провів на полі всі 90 хвилин у першій грі, а у другій — був замінений на 74 хвилині.

Відео автогола

ESTO YA SE PUSO BUENO 🔥🔥🔥



Los Rayados ya empataron el marcador global 2-2, tras la actuación de Cheberko.#ConcaChampions

MONTERREY1️⃣🆚 0️⃣COLUMBUS CREW #ConectamosTuPasión 🎙️



pic.twitter.com/0eYvuqRtBv — W Deportes (@deportesWRADIO) May 2, 2024

Нагадаємо, Інтер Маямі іншого українця Сергія Кривцова вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу.

Раніше Інтер Маямі завдяки голам Ліонеля Мессі та Луїса Суареса виграв уперше за 6 матчів.