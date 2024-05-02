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Український захисник відзначився курйозним автоголом у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ

Сьогодні 10:40 153 0
Український захисник відзначився курйозним автоголом у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
#Євген Чеберко, #Коламбус Крю

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Коламбус Крю Євген Чеберко курйозно забив м'яча у власні ворота в матчі Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти мексиканського Монтеррея.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь американської команди українця. Коламбус пробився у фінал турніру (5:2 за сумою двох ігор).

Євген провів на полі всі 90 хвилин у першій грі, а у другій — був замінений на 74 хвилині.

Відео автогола

Нагадаємо, Інтер Маямі іншого українця Сергія Кривцова вилетів з Кубку чемпіонів уже на стадії 1/4 фіналу.

Раніше Інтер Маямі завдяки голам Ліонеля Мессі та Луїса Суареса виграв уперше за 6 матчів.

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