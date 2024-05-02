Мессі визнаний найкращим гравцем місяця у МЛС

Джерело - Чемпіон.

Аргентинського нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС у квітні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Минулого місяця футболіст відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нашвіллом та Нью-Інглендом.

Також на рахунку Ліонеля результативна передача в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір.

Bow down to the king. 👑



Messi claims his throne as MLS Player of the Month. 🏅 pic.twitter.com/zeF64qlchN — Major League Soccer (@MLS) May 2, 2024

У 2024 році 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.