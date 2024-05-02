Мессі визнаний найкращим гравцем місяця у МЛС

Джерело - Чемпіон.
Аргентинського нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС у квітні 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Минулого місяця футболіст відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нашвіллом та Нью-Інглендом.
Також на рахунку Ліонеля результативна передача в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір.
Bow down to the king. 👑— Major League Soccer (@MLS) May 2, 2024
Messi claims his throne as MLS Player of the Month. 🏅 pic.twitter.com/zeF64qlchN
У 2024 році 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.