Мессі визнаний найкращим гравцем місяця у МЛС

Аргентинського нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС у квітні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Минулого місяця футболіст відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нашвіллом та Нью-Інглендом.

Також на рахунку Ліонеля результативна передача в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір.

