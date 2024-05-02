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Мессі визнаний найкращим гравцем місяця у МЛС

Вчора 23:05 126 0
Мессі визнаний найкращим гравцем місяця у МЛС
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Аргентинського нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем у МЛС у квітні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату. 

Минулого місяця футболіст відзначався голами в матчах з Колорадо, голом і асистом з Канзасом, дублями і асистами з Нашвіллом та Нью-Інглендом. 

Також на рахунку Ліонеля результативна передача в матчі 1/4 фіналу Кубка КОНКАКАФ з Монтерреєм, який Інтер програв з рахунком 1:3 та залишив турнір. 

У 2024 році 36-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів та віддав 6 результативних передач. 

Раніше повідомлялося, що Мессі набрав 1200 очок за системою "гол+пас" у кар'єрі. Він взяв участь у 1057 матчах за збірну Аргентини та на клубному рівні. У них він забив 832 голи та зробив 368 результативних передач.

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