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Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Вест Гема

Сьогодні 20:35 243 0
Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Вест Гема
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - WhoScored.

Вінгер національної збірної України з футболу та лондонського Челсі Михайло Мудрик отримав оцінку за переможний матч проти Вест Гема (5:0).

Про це повідомили на сайті WhoScored.

Після завершення матчу статистичний портал поставив Михайлу 7,4 бала. Український півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин. 

Найкращим футболістом гри названий нападник Челсі Ніколас Джексон. Він оформив дубль та віддав одну гольову передачу. Джексон отримав від WhoScored максимальний бал — 10.

Нагадаємо, напередодні Арсенал без Олександра Зінченка в складі розгромив Борнмут іншого українця Іллі Забарного, а Манчестер Сіті з покером Ерлінга Голанда познущався над Вулвергемптоном.

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