Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Верона перемогла Фіорентину: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, пройшло три поєдинки італійської Серії А.

Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне. Українець провів увесь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Італія Серія А

35 тур, 5 травня

Кальярі — Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Міна 26, 1:1 - Крстович 84

Верона — Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Лазович 13, 1:1 - Кастровіллі 42, 2:1 - Нослін 59

Емполі — Фрозіноне 0:0

В межах поточного ігрового дня відбудуться ще два матчі: