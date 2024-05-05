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Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Верона перемогла Фіорентину: результати матчів Серії А

Сьогодні 18:30 73 0
Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Верона перемогла Фіорентину: результати матчів Серії А
#Верона, #Дженоа, #Емполі, #Кальярі, #Лечче, #Мілан, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, пройшло три поєдинки італійської Серії А. 

Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне. Українець провів увесь матч на лаві запасних. 

Чемпіонат Італія Серія А
35 тур, 5 травня

Кальярі — Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Міна 26, 1:1 - Крстович 84

Верона — Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Лазович 13, 1:1 - Кастровіллі 42, 2:1 - Нослін 59

Емполі — Фрозіноне 0:0

В межах поточного ігрового дня відбудуться ще два матчі:

  • 19:00 Мілан — Дженоа
  • 21:45 Рома — Ювентус

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