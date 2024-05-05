Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Верона перемогла Фіорентину: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 5 травня, пройшло три поєдинки італійської Серії А.
Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне. Українець провів увесь матч на лаві запасних.
Чемпіонат Італія Серія А
35 тур, 5 травня
Кальярі — Лечче 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Міна 26, 1:1 - Крстович 84
Верона — Фіорентина 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Лазович 13, 1:1 - Кастровіллі 42, 2:1 - Нослін 59
Емполі — Фрозіноне 0:0
В межах поточного ігрового дня відбудуться ще два матчі:
- 19:00 Мілан — Дженоа
- 21:45 Рома — Ювентус