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Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Дженоа без Малиновського зіграла внічию з Міланом: результати матчів Серії А

Сьогодні 20:59 254 0
Емполі Коваленка зіграв унічию з Фрозіноне, Дженоа без Малиновського зіграла внічию з Міланом: результати матчів Серії А
#Верона, #Дженоа, #Емполі, #Кальярі, #Лечче, #Мілан, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбулося чотири поєдинки італійської Серії А. 

Зокрема, Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне. Українець провів увесь матч на лаві запасних, а Дженоа без Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, зіграв унічию з Міланом.

Чемпіонат Італія Серія А
35 тур, 5 травня

Кальярі — Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Міна 26, 1:1 - Крстович 84

Верона — Фіорентина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Лазович 13, 1:1 - Кастровіллі 42, 2:1 - Нослін 59

Емполі — Фрозіноне 0:0

Мілан — Дженоа 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Ретегі (пен), 1:1 - 45 Флоренці, 1:2 - 48 Екубан, 2:2 - 72 Габбія, 3:2 - 75 Жіру, 3:3 - 87 автогол Тіав

Розклад матчів 35 туру Серії А на 5 травня

  • 21:45 Рома — Ювентус

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд

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