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Полісся та Зоря назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ

Сьогодні 11:54 118 0
Полісся та Зоря назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ
#Зоря, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся та луганська Зоря оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко, Смоляков, Кушніренко, Таллес, Мустафаєв, Назаренко, Петряк, Фортюне

Запасні: Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравець, Крамар, Чечер, Раско, Луіфер, Поспєлов

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишньов, Жуніор, Яцик, Антюх, Герреро

Запасні: Турбаєвський, Набит, Задорожний, Хахльов, Головкін, Слесар, Жан, Бугай, Ндур, Башич, Мічін, Горбач

Поєдинок розпочнеться о 13:00, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Наразі житомирці посідають 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату, а Зоря йде одинадцятою.

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Оболонь мінімально здолала ЛНЗ, а Металіст 1925 святкував перемогу над Ворсклою.

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