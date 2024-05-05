Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся та луганська Зоря оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко, Смоляков, Кушніренко, Таллес, Мустафаєв, Назаренко, Петряк, Фортюне

Запасні: Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравець, Крамар, Чечер, Раско, Луіфер, Поспєлов

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дришлюк, Мишньов, Жуніор, Яцик, Антюх, Герреро

Запасні: Турбаєвський, Набит, Задорожний, Хахльов, Головкін, Слесар, Жан, Бугай, Ндур, Башич, Мічін, Горбач

Поєдинок розпочнеться о 13:00, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Наразі житомирці посідають 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату, а Зоря йде одинадцятою.

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Оболонь мінімально здолала ЛНЗ, а Металіст 1925 святкував перемогу над Ворсклою.