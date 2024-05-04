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Оболонь — ЛНЗ 1:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:06 88 0
Оболонь — ЛНЗ 1:0: огляд матчу УПЛ
#ЛНЗ, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Київська Оболонь у домашньому матчі обіграла черкаський ЛНЗ у 27 турі чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 4 травня 

Оболонь — ЛНЗ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 22 Краснопір

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Мединський, Мороз (64 Косовський), Черненко, Чернов (53 Прокопенко (64 Прокопенко)), Краснопір (88 Суханов), Тарануха (64 Вишневський)

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Каплієнко, Стасюк (46 Наумець), Бойко (46 Бар), Рибалка, Яшарі, Пасіч, Прядун (46 Суареш), Молло (78 Тілль)

Попередження: 56 Мороз, 86 Карась — 4 Саліху, 40 Бойко, 87 Олійник, 90 Рибалка

У наступному турі Оболонь зустрінеться з Рухом (11 травня), а ЛНЗ зіграє проти Колоса (13 травня).

Нагадаємо, у першій грі туру Олександрія вдома розписала результативну нічию з Рухом. 

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