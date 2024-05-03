Лейпциг не зміг втримати перемогу над Гоффенгаймом у 32 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Гоффенгайм зіграв унічию з Лейпцигом у домашньому матчі 32 туру чемпіонату Німеччини з футболу. Матч завершився з рахунком 1:1.

"Червоні бики" повели в рахунку наприкінці першого тайму, але на 72-й хвилині опинилися в меншості через вилучення Хаві Сіммонса. Вже в компенсований час Гоффенгайм таки реалізував більшість завдяки голу Андрея Крамарича.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

32 тур, 3 травня

Гоффенгайм — Лейпциг 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — Шешко 38’, 1:1 — Крамарич 90’

Вилучення: Хаві Сіммонс 72’

Завдяки цій нічиїй Гоффенгайм зрівнявся за очками з Фрайбургом і піднявся на сьому сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, яка гарантує участь у кваліфікації Ліги конференцій. Лейпциг залишився четвертим.