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28.04.2024 07:21 909

Епіцентр здолав Полтаву, Інгулець розгромив Кудрівку-Ниву: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 16:03 241 0
Епіцентр здолав Полтаву, Інгулець розгромив Кудрівку-Ниву: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Діназ, #Епіцентр, #Інгулець, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #СК Полтава, #Чернігів, #Кудрівка-Нива

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, відбулися матчі 7 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Чемпіонат України — Перша ліга
7 тур, 4 травня
Група "Вибування":

Чернігів — Буковина 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 22 Андрейчук, 0:2 - 28 Гончарук, 1:2 - Мироненко, 1:3 - 47 Новотрясов, 1:4 - 53 Андрейчук (пен), 1:5 - 65 Андрейчук

Діназ Вишгород — Нива Тернопіль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Новиков, 2:0 - 87 Борисенко

Група "Чемпіонська"

Епіцентр — СК Полтава 3:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 5 Марусич, 1:1 - 18 Кравчук, 1:2 - 26 Щербак (пен), 2:2 - 28 Стень, 3:2 - 40 Мороз

Кудрівка-Нива — Інгулець 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Сітало, 0:2 - 74 Сітало, 0:3 - 85 Квасов

Сьогодні відбудеться ще 2 матчі:

  • 13:30 Гірник-Спорт — Хуст
  • 14:30 Прикарпаття — ФСК Маріуполь

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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