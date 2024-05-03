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Карпати зіграли унічию з Вікторією, Кремінь розписав мирову з Поділлям: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 16:18 357 0
Карпати зіграли унічию з Вікторією, Кремінь розписав мирову з Поділлям: результати матчів Першої ліги
#Агробізнес, #Вікторія, #Карпати, #Кремінь, #Лівий берег, #Металіст, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля

Джерело - Чемпіон.

У межах 7 туру другого етапу Першої ліги з футболу відбулися три матчі.

У групі вибування харківський Металіст здобув виїзну перемогу над МФК Металургом, а Кремінь зіграв унічию з Поділлям. Наразі кременчуцький клуб посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці, проте в останнього Чернігова стільки ж балів, і гра в запасі.

Також Лівий берег на останніх хвилинах переміг Агробізнес, а Карпати розписали мирову з Вікторією у чемпіонській групі. Львів'яни продовжують перебувати на першому місці. У них в активі 61 очко. А Лівий берег відстає від другого Інгульця на 6 балів, проте клуб з Петрового зіграв на одну гру менше і наразі має 55 очок.

Чемпіонат України — Перша ліга
Другий етап, 7 тур, 3 травня 

Група "Вибування"

МФК Металург — Металіст 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Дігтяр, 0:2 - 51 Рязанцев, 0:3 - 90+2 Луців

Кремінь — Поділля 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Куць, 1:1 - 30 Федоров

Група "Чемпіонська"

Агробізнес — Лівий берег 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Когут, 0:2- 90+2 Співаков

Вікторія — Карпати 0:0 (0:0)

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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