Буковина розгромила Чернігів: результати матчів Першої ліги

Чернігів поступився Буковині у матчі 7 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Чемпіонат України — Перша ліга
7 тур, 4 травня
Група "Вибування":
Чернігів — Буковина 1:5 (1:2)
Голи: 0:1 - 22 Андрейчук, 0:2 - 28 Гончарук, 1:2 - Мироненко, 1:3 - 47 Новотрясов, 1:4 - 53 Андрейчук (пен), 1:5 - 65 Андрейчук
Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:
Група "Вибування":
- 12:30 Діназ Вишгород — Нива Тернопіль
- 13:30 Гірник-Спорт — Хуст
Група "Чемпіонська":
- 13:00 Епіцентр — СК Полтава
- 14:00 Кудрівка-Нива — Інгулець
- 14:30 Прикарпаття — ФСК Маріуполь
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.