Буковина розгромила Чернігів: результати матчів Першої ліги

Чернігів поступився Буковині у матчі 7 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Чемпіонат України — Перша ліга

7 тур, 4 травня

Група "Вибування":

Чернігів — Буковина 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 22 Андрейчук, 0:2 - 28 Гончарук, 1:2 - Мироненко, 1:3 - 47 Новотрясов, 1:4 - 53 Андрейчук (пен), 1:5 - 65 Андрейчук

Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:

Група "Вибування":

12:30 Діназ Вишгород — Нива Тернопіль

13:30 Гірник-Спорт — Хуст

Група "Чемпіонська":

13:00 Епіцентр — СК Полтава

14:00 Кудрівка-Нива — Інгулець

14:30 Прикарпаття — ФСК Маріуполь

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.