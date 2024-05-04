Кудрівка-Нива зіграє з Інгульцем, Епіцентр прийме Полтаву: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, відбудуться шість матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі Кудрівка-Нива зіграє з Інгульцем, Епіцентр прийме Полтаву, а Маріуполь завітає до Прикарпаття. Також Чернігів проведе матч з Буковиною, Діназ вдома зіграє з тернопільською Нивою, а Хуст протистоятиме Гірнику-Спорт у групі "Вибування".

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

13:00 Епіцентр — СК Полтава

14:00 Кудрівка-Нива — Інгулець

14:30 Прикарпаття — ФСК Маріуполь

Група "Вибування":

12:00 Чернігів — Буковина

12:30 Діназ Вишгород — Нива Тернопіль

13:30 Гірник-Спорт — Хуст

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.