Кудрівка-Нива зіграє з Інгульцем, Епіцентр прийме Полтаву: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 4 травня, відбудуться шість матчів другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, у чемпіонській групі Кудрівка-Нива зіграє з Інгульцем, Епіцентр прийме Полтаву, а Маріуполь завітає до Прикарпаття. Також Чернігів проведе матч з Буковиною, Діназ вдома зіграє з тернопільською Нивою, а Хуст протистоятиме Гірнику-Спорт у групі "Вибування".
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 13:00 Епіцентр — СК Полтава
- 14:00 Кудрівка-Нива — Інгулець
- 14:30 Прикарпаття — ФСК Маріуполь
Група "Вибування":
- 12:00 Чернігів — Буковина
- 12:30 Діназ Вишгород — Нива Тернопіль
- 13:30 Гірник-Спорт — Хуст
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.