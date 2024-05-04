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28.04.2024 07:21 903

Бондар: Вже й до церкви ходжу, але нічого не помагає забити

Сьогодні 09:25 159 0
Бондар: Вже й до церкви ходжу, але нічого не помагає забити
#Валерій Бондар, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Sportarena.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар розповів, що дуже хоче забити м'яч в офіційному матчі, навіть почав ходити до церкви, проте поки не виходить.

Його слова передає Sportarena.

"Дуже хочеться забити гол в офіційному матчі. Іду на всі кутові, стандарти, але поки що не можу відзначитися. Вже й до церкви ходжу – нічого не помагає. Поки що в сезоні-2023/2024 мені не вдалося забити.

Усі наші хлопці забивають голи, навіть захисники. Юхим Конополя та Микола Матвієнко можуть забити, а я поки що ні", — сказав футболіст.

У поточному сезоні Валерій відіграв 25 матчів за "гірників", проте не зміг відзначитися жодною результативною дією.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 12 туру Української Прем’єр-ліги Шахтар розгромно переміг Чорноморець. Наступну гру донеччани також проведуть проти одеситів. Поєдинок пройде у Києві.

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